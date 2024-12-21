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Новости Татарстана и Казани
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На место пожара после атаки БПЛА в Казани прибыл Рустам Минниханов
Раис республики Рустам Минниханов прибыл на место пожара в Казани после атаки БПЛА.
Штаб докладывает ему оперативную информацию.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.
Около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.
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