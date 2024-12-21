На место пожара после атаки БПЛА в Казани прибыл Рустам Минниханов

Раис республики Рустам Минниханов прибыл на место пожара в Казани после атаки БПЛА.

Штаб докладывает ему оперативную информацию.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

Около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.