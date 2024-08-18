WSJ узнала о нежелании США делиться с ВСУ разведданными о целях в России

Соединенные Штаты не делятся с Украиной разведывательными данными о целях на территории России. Дело в том, что власти США не хотят, чтобы их сочли причастными к операции Вооруженных сил Украины в Курской области, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что Штаты «не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции» (цитата по ТАСС). Вместе с тем позднее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал британской газете The Independent, что украинские власти обсуждали действия в Курской области с западными партнерами, но «не на публичном уровне».

По информации западных военных аналитиков, Украина задействовала для атаки на Курскую область около 6 тыс. военных, а еще 4 тыс. — для выполнения вспомогательных задач на территории своей Сумской области. При этом значительная часть этих сил оказалась взята из резервов, которые украинская армия при поддержке стран Запада готовила для возобновления наступательных действий в конце этого года либо в будущем году.

По информации издания, подготовка к нападению велась с начала лета. Самой операции, которая началась в ночь на 6 августа, предшествовали разведывательные рейды и удары беспилотников. Первыми в атаку пошли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащенные американскими бронетранспортерами Stryker и немецкими БМП Marder. Особую роль на начальном этапе боев украинское командование отвело подразделениям РЭБ.

В Курской области действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина доложил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей области (из них к тому моменту выехала уже 121 тыс.).