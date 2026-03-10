news_header_top
Политика 10 марта 2026 11:14

WSJ: Трамп готов пойти на ликвидацию Хаменеи-младшего, если тот не уступит США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допускает проведение операции по уничтожению нового Высшего руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, если тот не пойдет на уступки американцам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.

«Трамп заявил, что поддержит убийство нового Верховного лидера Ирана, аятоллы Моджтабы Хаменеи, если тот откажется выполнить требования США», – отмечает издание.

В качестве примера собеседники WSJ упомянули прекращение ядерной программы исламской республики.

При этом саму операцию, как и атаку, приведшую к гибели Хаменеи-старшего, должен будет провести Израиль. Ранее иранское государственное телевидение подтвердило, что новый верховный лидер получил ранение в ходе нынешней войны.

Предыдущий Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хосейни Хаменеи, погиб при ударе по его резиденции 28 февраля, в самом начале кампании США и Израиля против ИРИ. По информации иранских СМИ, в момент гибели он исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете.

9 марта 2026
Новости партнеров