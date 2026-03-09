Сын Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи – сын аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля. Его кандидатура была единогласно утверждена Советом экспертов исламской республики, сообщает агентство Tasnim.

«На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран», – говорится в заявлении.

Информацию о том, что пост главы государства займет человек с фамилией Хаменеи, ранее подтвердил аятолла Хосейни Эшквари в беседе с Reuters.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.