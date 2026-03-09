news_header_top
Политика 9 марта 2026 08:49

Сын Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи – сын аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля. Его кандидатура была единогласно утверждена Советом экспертов исламской республики, сообщает агентство Tasnim.

«На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран», – говорится в заявлении.

Информацию о том, что пост главы государства займет человек с фамилией Хаменеи, ранее подтвердил аятолла Хосейни Эшквари в беседе с Reuters.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.

Трамп сообщил о смерти Хаменеи
#Иран
В Казани начала работу иммерсивная выставка «Поезд Победы»

Путин подписал закон о поиске граждан через «Госуслуги»

