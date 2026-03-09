Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного руководителя Ирана. Соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран», – говорится в тексте официального обращения.

Российский лидер отметил, что работа на столь высоком посту в условиях, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, потребует от нового главы государства большого мужества и самоотверженности.

«Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», – подчеркнул Президент РФ.

Владимир Путин также подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы и солидарность с иранскими партнерами в текущей международной обстановке.

«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», – резюмировал глава государства.

В завершение послания Путин пожелал Моджтабе Хаменеи силы духа, крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной непростых задач.