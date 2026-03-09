news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 9 марта 2026 13:53

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного руководителя Ирана

Читайте нас в
Телеграм
Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного руководителя Ирана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного руководителя Ирана. Соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран», – говорится в тексте официального обращения.

Российский лидер отметил, что работа на столь высоком посту в условиях, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, потребует от нового главы государства большого мужества и самоотверженности.

«Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», – подчеркнул Президент РФ.

Владимир Путин также подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы и солидарность с иранскими партнерами в текущей международной обстановке.

«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», – резюмировал глава государства.

В завершение послания Путин пожелал Моджтабе Хаменеи силы духа, крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной непростых задач.

#Владимир Путин #Иран #поздравление
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подписал закон о поиске граждан через «Госуслуги»

Путин подписал закон о поиске граждан через «Госуслуги»

8 марта 2026
На следующей неделе жителей Татарстана ждут трехдневные выходные

На следующей неделе жителей Татарстана ждут трехдневные выходные

9 марта 2026
Новости партнеров