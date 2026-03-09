Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смену власти в Иране, где новым верховным лидером был избран Моджтаба Хаменеи, сын покойного аятоллы Али Хаменеи. В интервью американским и израильским СМИ глава Белого дома подчеркнул, что скептически относится к этому назначению, передает РИА Новости.

В беседе с журналистом телеканала Fox News американский лидер прямо высказался о своем отношении к кандидатуре нового рахбара. «Я недоволен», – заявил Дональд Трамп.

Кроме того, в интервью изданию Times of Israel президент отметил, что Вашингтон намерен внимательно отслеживать дальнейшие шаги иранского руководства. Трамп предпочел не вдаваться в подробности дальнейшей стратегии США, ограничившись лаконичным прогнозом.

«Посмотрим, что будет», – резюмировал Трамп.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.