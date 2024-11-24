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WSJ: Следующий удар ракетами ATACMS ВСУ могут нанести по Ростовской области
Следующим российским регионом за пределами новых территорий, по которому Вооруженные силы Украины нанесет удар поставленными США дальнобойными ракетами ATACMS, может стать Ростовская область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Одной из крупнейших концентраций [российских войск], потенциально на которую может нацелиться Украина, является Ростовская область», — замечает издание (цитата по «Газете.Ru»).
WSJ уточняет, что ВСУ могут ударить дальнобойными ракетами как минимум по четырем военным аэродромам, находящимся в этом российском регионе.
Вместе с тем, по информации издания, в Соединенных Штатах уже составили карту России с примерно 200 военными целями, которые находятся в зоне досягаемости переданных Украине ракет ATACMS.
Ранее, 19 и 21 ноября, ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской (американские ATACMS) и Курской (британские крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow) областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (бывшем Днепропетровске) с использованием новой ракетной системы «Орешник», о чем рассказал Президент РФ Владимир Путин.
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