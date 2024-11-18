США, Британия и Франция разрешили Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России (которую они признают в качестве таковой). Об этом пишут The New York Times и Le Figaro.

По информации источников The New York Times, действующий Президент США Джо Байден решил разрешить удары вглубь России американскими оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS из-за предполагаемой отправки военных из КНДР для участия в боевых действиях.

Должностные лица пояснили, что сначала дальнобойные ракеты, скорее всего, будут использованы для поддержки украинских сил, занявших часть территории Курской области РФ. При этом они уточнили, что Байден может разрешить использовать ATACMS и в других местах.

Американские чиновники заявили NYT, что не ожидают кардинального изменения хода боевых действий. Однако, по их словам, одной из целей является подача Северной Корее сигнала о том, что их войска уязвимы и что им не следует отправлять больше своих сил на помощь России.

В свою очередь агентство Reuters уточнило, что Украина может ударить по российской территории американскими дальнобойными ракетами уже в ближайшие дни.

Газета же Le Figaro написала (без ссылок на источники), что Великобритания и Франция вслед за США сняли ограничения на удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Таким образом, теперь Вооруженные силы Украины смогут использовать для таких атак крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow / SCALP.