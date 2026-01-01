WSJ: ЦРУ не нашло подтверждений атаки на резиденцию Путина

Представители органов национальной безопасности Соединенных Штатов пришли к выводу, что Украина не атаковала беспилотниками одну из государственных резиденций Президента России Владимира Путина. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Такая оценка подтверждается данными Центрального разведывательного управления США, которое не обнаружило подтверждений атаки БПЛА, утверждает издание со ссылкой на информированный источник в американской администрации.

При этом Президент США Дональд Трамп накануне Нового года перепостил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social колонку своей любимой газеты New York Post, обвиняющую Россию в препятствовании урегулированию на Украине.

Агентство Reuters, также ссылаясь на информированный источник, отмечает, что Трамп опубликовал ссылку на статью после доклада директор ЦРУ Джона Рэтклиффа о заявлениях российского лидера. Впрочем, собеседник издания отказался раскрывать какие-либо детали, связанные с брифингом.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в состоявшемся 29 декабря телефонном разговоре с Президентом РФ его американский коллега сообщил о шоке, испытанном из-за атаки украинской стороны на госрезиденцию.

Вместе с тем, по словам Ушакова, Путин сказал Президенту США, что позиция России относительно ряда моментов переговоров окажется пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.

В тот же день сам Трамп объяснил журналистам, что только что услышал об инциденте, но «не в курсе деталей». «Это было бы очень плохо», – подчеркнул он.

Первым о попытке удара публично рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявив о перехвате 91 беспилотника. Министерство обороны России 31 декабря изложило свое видение произошедшего.

По информации начальника Зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майора Александра Романенкова, пытавшиеся атаковать госрезиденцию Путина украинские дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей. Их маршруты проходили над территориями четырех российских регионов: Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.