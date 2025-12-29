news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 29 декабря 2025 19:32

Ушаков заявил, что Трамп был «шокирован» атакой на резиденцию Путина

Читайте нас в
Телеграм
Ушаков заявил, что Трамп был «шокирован» атакой на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что был «шокирован» атакой украинской стороны на госрезиденцию Президента РФ. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», – изложил свое понимание позиции Трампа дипломат (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Ушакова, Путин сказал американскому лидеру, что позиция России относительно «целого ряда достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок» будет пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит рассказала, что разговор двух президентов носил «позитивный» характер.

читайте также
В Белом доме заявили о «позитивном» разговоре Трампа с Путиным
В Белом доме заявили о «позитивном» разговоре Трампа с Путиным
Киев попытался атаковать резиденцию Президента в Новгородской области
#Россия и США #Дональд Трамп #Владимир Путин #спецоперация #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025