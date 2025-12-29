Ушаков заявил, что Трамп был «шокирован» атакой на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что был «шокирован» атакой украинской стороны на госрезиденцию Президента РФ. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», – изложил свое понимание позиции Трампа дипломат (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Ушакова, Путин сказал американскому лидеру, что позиция России относительно «целого ряда достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок» будет пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит рассказала, что разговор двух президентов носил «позитивный» характер.