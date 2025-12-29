news_header_top
Политика 29 декабря 2025 21:56

Трамп публично отреагировал на информацию об атаке на резиденцию Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично отреагировал на информацию об атаке украинских беспилотников на государственную резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху журналисты поинтересовались у Президента США, что именно он знает об украинской атаке и комментариях, которые дала российская сторона.

«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я только что слышал об этом, но я не в курсе деталей. Это было бы очень плохо», – подчеркнул Дональд Трамп.

