После атаки беспилотников на государственную резиденцию Президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется прятаться до конца жизни. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Экс-президент России написал на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter), традиционно не гнушаясь пейоративной лексикой, что «вонючий киевский ублюдок хочет сорвать урегулирование конфликта».

«Он (Зеленский – прим. Т-и) хочет войны. Что ж, теперь, по крайней мере, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни», – добавил Медведев.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в телефонном разговоре с Президентом РФ его американский коллега Дональд Трамп сообщил о шоке, испытанном из-за атаки украинской стороны на госрезиденцию.

Вместе с тем, по словам Ушакова, Путин сказал Президенту США, что позиция России относительно ряда моментов переговоров окажется пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.

Позднее сам Трамп сообщил журналистам, что только что услышал об инциденте, но «не в курсе деталей». «Это было бы очень плохо», – подчеркнул он.