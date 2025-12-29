Медведев: После атаки на резиденцию Путина Зеленскому придется прятаться до конца жизни
После атаки беспилотников на государственную резиденцию Президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется прятаться до конца жизни. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Экс-президент России написал на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter), традиционно не гнушаясь пейоративной лексикой, что «вонючий киевский ублюдок хочет сорвать урегулирование конфликта».
«Он (Зеленский – прим. Т-и) хочет войны. Что ж, теперь, по крайней мере, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни», – добавил Медведев.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в телефонном разговоре с Президентом РФ его американский коллега Дональд Трамп сообщил о шоке, испытанном из-за атаки украинской стороны на госрезиденцию.
Вместе с тем, по словам Ушакова, Путин сказал Президенту США, что позиция России относительно ряда моментов переговоров окажется пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.
Позднее сам Трамп сообщил журналистам, что только что услышал об инциденте, но «не в курсе деталей». «Это было бы очень плохо», – подчеркнул он.