news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 декабря 2025 18:40

Киев попытался атаковать резиденцию Президента в Новгородской области

Читайте нас в
Телеграм

В ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию Президента России в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лаврова.

«Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма», — заявил Лавров.

Сведений о пострадавших и ущербе в итоге атаки БПЛА не поступало.

Как отметил глава МИД, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025