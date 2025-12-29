Киев попытался атаковать резиденцию Президента в Новгородской области
В ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию Президента России в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лаврова.
«Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма», — заявил Лавров.
Сведений о пострадавших и ущербе в итоге атаки БПЛА не поступало.
Как отметил глава МИД, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию.