WP: США планируют обсудить с РФ размещение ракет и масштабы учений в Европе

Соединенные Штаты на предстоящих переговорах с Россией в Женеве собираются обсудить вопрос размещения ракет и масштаб военных учений в Европе. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, в ходе переговоров может быть затронута возможность введения ограничений на размещение в Европе американских ракет, которые могут представлять угрозу для России.

Кроме того, американская администрация готова обсуждать характер военных учений на территории Европы. При этом власти США намерены следовать «принципу взаимности» и не хотят заключать никаких соглашений, если представители РФ не ответят на беспокоящие их вопросы.

В частности, в ходе консультаций американцы предполагают выяснить, серьезно ли российская сторона относится к разрешению кризиса вокруг Украины либо планирует использовать выдвижение требований для сохранения существующей сейчас неопределенной ситуации.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что возможные «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.

В Женеве 10 января пройдут переговоры России и США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме, состоится 12 января. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.