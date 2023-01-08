Welt: Польша убеждает союзников по НАТО в необходимости радикального ослабления России

Польша хочет убедить партнеров по НАТО, включая Германию и Францию, в необходимости радикального ослабления России и недопустимости установления перемирия на Украине на условиях РФ. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на польские дипломатические источники.

«Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью <…> добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий», — подчеркнул анонимный собеседник издания из польского Министерства иностранных дел.

По словам дипломата, цель Польши — «раз и навсегда сдержать Россию». «Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами», — подчеркнул он, добавив, что такое развитие событий — не в польских интересах.

Польские политики не раз заявляли о необходимости предоставлять украинской стороне любое оружие, которое она просит. Вскоре после начала масштабного конфликта Польша предложила передать Украине 28 самолетов МиГ-29 и, по слухам, даже рассматривала возможность «позволить украинским пилотам взлетать с польских баз».

Издание констатирует, что даже США и Великобритания, оказывающие существенную поддержку Украине, «менее радикальны», поскольку опасаются в том числе прямого столкновения России и НАТО. Власти Германии и некоторых других стран — членов альянса и вовсе, судя по всему, хотят как можно скорее прекратить боевые действия, даже если украинской стороне придется пойти на территориальные уступки, добавляет газета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Польша пока не планирует поставлять Украине танки Leopard 2, так как хочет дождаться формирования «широкой коалиции». Не готово в одиночку идти на такой шаг и немецкое руководство.