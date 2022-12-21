Байден заверил, что Штаты продолжат наращивать военную поддержку Украины

Соединенные Штаты продолжат наращивать военную поддержку Украины, в том числе посредством поставок систем противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы намерены продолжать укреплять возможности Украины в сфере самообороны, в частности, посредством поставок систем ПВО. Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться», — подчеркнул Байден.

Кроме того, американский лидер заметил, что Штаты намерены продолжать вводить санкции против России из-за специальной военной операции, которую она проводит. И добавил, что США поддерживают стремление Украины «к справедливому миру», не уточнив, впрочем, это понятие.

В свою очередь, как рассказал в своем Twitter’e корреспондент агентства Reuters Стив Холланд, Зеленский вручил Байдену медаль, которой ранее был награжден командир батареи реактивных систем залпового огня HIMARS, — по просьбе военнослужащего. «Ну, незаслуженно, но я ценю», — отреагировал на этот жест Байден.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет помощи Украине стоимостью около 1,85 млрд долларов зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам дипломата, теперь общий объем выделенной украинской стороне военной помощи достигнет 21,9 млрд долларов.