Путин: Россия стремилась и будет стремиться к быстрому завершению конфликта на Украине

Россия пытается не раскручивать маховик конфликта на Украине, а стремится к быстрому завершению войны, начавшейся еще в 2014 году после государственного переворота, спровоцированного в стране извне. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Фактически ситуация начала складываться, но была менее заметна у нас, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и не замечать, но все это началось в 2014 году — после госпереворота, спровоцированного Штатами, — заявил глава государства. — Наша цель — не раскручивать маховик конфликта, а, наоборот, закончить эту войну».

Путин отметил, что Минобороны РФ каждый день проводит брифинги по теме спецоперации, чтобы докладывать общественности о том, что происходит, где происходит и каким образом.

«Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — резюмировал Президент, подчеркнув, что интенсификация боевых действий может приводить к неоправданным потерям.