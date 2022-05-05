Выжившая в стрельбе в казанской гимназии №175: «О трагедии напоминают шрамы на руках»

На три месяца продлили арест обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175. Сейчас он изучает материалы уголовного дела, а пострадавшие во время стрельбы дети и родственники погибших ждут начала суда. О том, что вспоминают выжившие в день трагедии ребята, – в репортаже «Татар-информа».

На три месяца продлили арест обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175 Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Практически немая тишина воцарилась сегодня в зале Верховного суда Татарстана. Сюда привезли обвиняемого в нападении на казанскую гимназию №175, которое произошло 11 мая прошлого года. 20-летний казанец был прикован наручниками к конвоирам с обеих сторон. Его взгляд почти всегда был опущен в пол, сидел он неподвижно, на вопросы судьи отвечал коротко и сухо… не проронив ни слова, даже для того, чтобы попросить прощения у родственников погибших. Сегодня они пришли в суд, чтобы взглянуть в глаза обвиняемому.

«Какого наказания я для него хочу? Самого сурового!» – едва сдерживая слезы, сказала мать погибшей во время стрельбы школьницы.

«Какого наказания я для него хочу? Самого сурового!» – говорит мать погибшей во время стрельбы школьницы Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело насчитывает 310 томов

Объем уголовного дела, мягко говоря, внушительный – материалы насчитывают 310 томов. Обвиняемый признался, что за день он успевает изучить по полтора тома. На сегодня он успел прочитать лишь малую часть – 21 том. За какой срок обвиняемый обязан ознакомиться со всеми материалами, в суде так и не установили. Тем временем следствие попросило суд продлить ему арест еще на три месяца.

«Следствием установлено, что с 1 января прошлого года до 6 мая обвиняемый незаконно изготовил самодельную взрывчатку. Ее же он принес в гимназию 11 мая. Имея преступный умысел, направленный на убийство неограниченного числа человек, обвиняемый стал стрелять из ружья в людей», – зачитал из материалов дела следователь.

«Имея преступный умысел, направленный на убийство неограниченного числа человек, обвиняемый стал стрелять из ружья в людей» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ни о какой другой, тем более о мягкой мере пресечения, речи быть не может, поддержал ходатайство следователя прокурор. Он напомнил, что молодой человек обвиняется в особо тяжких преступлениях, а его жертвами стали дети.

«Есть основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства», – добавил государственный обвинитель.

Сам казанец, устроивший стрельбу, возражать против ходатайства не стал, как и его назначенный адвокат. Выслушав доводы сторон, Верховный суд оставил обвиняемого в СИЗО еще на три месяца, до 11 августа.

«Есть основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства», – считает государственный обвинитель Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Это невозможно забыть»

15-летняя Алия – единственная, кто сегодня решил пообщаться с журналистами. Сейчас девочка учится в другой школе. Об ужасах, которые она пережила в тот день, школьница вспоминает неохотно. Говорит, что «ей об этом напоминают шрамы на теле и на руках». Алия тогда выжила лишь чудом – обвиняемый стрелял в нее практически в упор.

«Я училась в том самом восьмом "А". Погибшие ребята были моими одноклассниками, друзьями. После случившегося меня перевели в другую школу, со мной работали психологи. Но это все осталось в памяти и никогда не уйдет», – делилась воспоминаниями школьница.

Во время стрельбы погибли семь школьников Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Первое сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в казанской гимназии №175, поступило в экстренные службы в 9:30 утра. 19-летний казанец ворвался в здание в школы, когда там шла перемена. Он установил возле кабинета начальных классов взрывное устройство, привел его в действие и затем открыл огонь из своего ружья.

Паника, дети бросились кто куда. Чтобы спастись, ребята начали выпрыгивать из окон – все происходящее записали на камеры смартфонов очевидцы. К месту трагедии моментально стянулись все экстренные службы, родители бросились искать своих детей.

«Мы услышали на первом этаже взрывы. Наш учитель сразу запер дверь в класс. Сказала нам ни в коем случае не выходить. Нам было очень страшно, казалось, что это все длится очень долго», – рассказывали школьники на месте трагедии.

«Это большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», – отметил Президент Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спустя час как гром среди ясного неба пронеслась новость – есть погибшие. На место прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. Давая журналистам официальный комментарий, он сообщил, что погибли семь школьников.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики 8-го класса – четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Шестнадцать человек, из которых 12 детей, сейчас в госпитале. Это большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», – сказал Минниханов.

Позже стало известно, что помимо детей жертвами стрельбы стали еще две учительницы, а число раненых выросло до 23 человек.

Помимо детей жертвами стрельбы стали еще две учительницы, а число раненых достигло 23 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уголовное дело возбудили и на директора гимназии

«Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества» – следствие уверено, что обвиняемый тщательно подготовился к нападению. Выяснилось, что молодой человек увлекался деструктивными группами, что тоже стало причиной трагедии. Об этом стало известно в декабре прошлого года, когда ему предъявили окончательное обвинение.

Нападавшего признали вменяемым, такое решение вынесли психиатры Санкт-Петербурга. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

На директора гимназии Амину Валееву возбудили уголовное дело о халатности, окончательное обвинение ей было предъявлено 1 апреля Фото: kzn.ru

Стоит отметить, что фигурантами дела о стрельбе в казанской гимназии стали и генеральный директор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии Амина Валеева. Иванова и Зиганшина подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжким последствиям.

На Валееву возбудили уголовное дело о халатности, окончательное обвинение ей было предъявлено 1 апреля. Сейчас директор школы находится под подпиской о невыезде, свою вину она не признает.