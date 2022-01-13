Бастрыкин: Галявиев готовился к нападению на казанскую гимназию несколько месяцев

Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По словам главы Следкома РФ, готовиться к преступлению Галявиев начал еще в начале 2021 года.

«Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн"», - сказал Бастрыкин.

Напомним, что трагедия произошла 11 мая в казанской гимназии № 175. В результате нападения погибли 9 человек, семеро из которых – дети. Еще 24 получили различные ранения.

