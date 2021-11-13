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Ру Тат
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Происшествия
13 ноября 2021  16:06
Полина Шевчук

Устроившего стрельбу в гимназии №175 этапировали обратно в Казань

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Ильназа Галявиева, который в мае устроил стрельбу в гимназии №175, на прошлой неделе этапировали из Москвы в Казань. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Галявиев находился на судебно-психологической экспертизе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным агентства, в Петербурге Галявиева признали полностью вменяемым.

Известно, что Ильназ Галявиев помещен в одиночную камеру, за ним установлен круглосуточный надзор.

#ЧП в казанской школе
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