Устроившего стрельбу в гимназии №175 этапировали обратно в Казань

Ильназа Галявиева, который в мае устроил стрельбу в гимназии №175, на прошлой неделе этапировали из Москвы в Казань. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Галявиев находился на судебно-психологической экспертизе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным агентства, в Петербурге Галявиева признали полностью вменяемым.

Известно, что Ильназ Галявиев помещен в одиночную камеру, за ним установлен круглосуточный надзор.