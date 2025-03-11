Выставку о Девятаеве в Казани, Волгограде и Новосибирске посетили 4,5 тыс. человек

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В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне архивная служба Татарстана организовала историко-документальную выставку о блокаде Ленинграда и выставочный проект «Девятаев: за гранью невозможного». Об этом рассказала сегодня на брифинге в Доме Правительства Татарстана председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Историко-документальная выставка «Блокада Ленинграда: фронт и тыл» об эвакуации граждан, фабрик и заводов в Татарию в годы Великой Отечественной войны. Помимо официальных архивных документов, на выставке демонстрировались письма с фронта защитников города на Неве и сюжет киножурнала «На Волге широкой» 1984 года, рассказывающий о приезде в Казань тех, кто детьми был эвакуирован из Ленинграда и Московской области и размещен в школе №101 в поселке Дербышки. Там сейчас работает единственный в республике Музей истории блокадного Ленинграда», – сообщила она.

Совместно с Фондом памяти имени Михаила Девятаева в прошлом году прошла выставка «Девятаев: за гранью невозможного» в парке «Россия – моя история».

«На выставке были представлены документы о содержании в концлагерях советских военнопленных и обстоятельствах побега Девятаева вместе с девятью узниками из лагеря, о жизни Михаила Петровича в мирное время. Большинство из них демонстрировались впервые, так как недавно были переданы сыном Девятаева на вечное хранение в архив», – отметила Габдрахманова.

Посетителям было представлено 240 архивных документов – фото из семейного альбома, метрическая запись о браке родителей, учебе в казанском аэроклубе и Чкаловском авиационном летном училище имени Клима Ворошилова, документы из концлагеря об обстоятельствах побега, товарищах Девятаева, участвовавших в побеге, жизни героя в мирное время. Выставка была представлена в Казани, Волгограде и Новосибирске, ее посетили более 4,5 тыс. человек. В этом году выставочные мероприятия будут продолжены.

Кроме того, состоялся премьерный показ фильма «Генерал» режиссера Радика Кудоярова о легендарном комдиве периода Великой Отечественной войны, генерал-майоре Мингали Мингазовиче Шаймуратове – Герое России. Показ сопровождался выставкой архивных документов.

По архивным документам изданы две книги. Подарочное издание «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: Губернаторский дворец в прошлом и настоящем» было вручено всем участникам XVI саммита БРИКС. Также издана книга «Казанский обвод: сокрытая история», посвященная строительству оборонительных рубежей под Казанью в 1941-1942 годах. Она стала результатом большой экспедиционной работы по сбору и систематизации воспоминаний участников строительства обвода.