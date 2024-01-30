Выставка «Блокада Ленинграда: фронт и тыл» продлится в ДК им.Саид-Галиева до 2 февраля

Выставка «Блокада Ленинграда: фронт и тыл», открытая 26 января в ДК им.Саид-Галиева в казанских Дербышках, продлится до 2 февраля. Об этом сообщает Госкомархив Татарстана.

На выставке представлены многочисленные свидетельства об эвакуации граждан, фабрик и заводов в Татарию в годы Великой Отечественной войны, письма с фронтов непосредственных защитников города на Неве. На открытии выставки присутствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники, студенты. Экспозиция продлена по просьбе посетителей выставки.

Напомним, в школе №101 казанского поселка Дербышки с 2003 года работает единственный в Татарстане Музей истории блокадного Ленинграда. В 1984 году операторами киножурнала «На Волге широкой» был снят сюжет, рассказывающий о приезде в Казань группы тех, кто детьми был эвакуирован в столицу Татарии.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. По информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе, в городе погибло 632 тысячи человек. По другим данным, эта цифра достигает одного миллиона человек. 97% жителей Ленинграда умерли от голода и только 3% погибли во время бомбежек.

«Это пример, в мире такого примера нет, чтобы город [пережил столь продолжительную блокаду и] устоял с такими потерями. Стойкость и мужество, это же наши [совершили], россияне. И, конечно, [об этом] надо помнить», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

На данный момент в Татарстане проживают 87 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Память о подвиге ленинградцев – священна, отметил Президент России Владимир Путин, приветствуя участников Международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».

Фото: Госкомитет РТ по архивному делу