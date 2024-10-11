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Общество 11 октября 2024 16:43

На написание книги о губернаторском дворце Казанского Кремля потребовался год

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На написание книги о губернаторском дворце Казанского Кремля потребовался год
Евгений Долгов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На собрание материалов и написание книги «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем» ее автору потребовался год. Была проделана громадная научно-исследовательская работа, было сказано сегодня на презентации издания в «Татар-информе».

«Я такую идею получил в ноябре 2022 года, книга была выполнена к началу 2024 года. К этому времени текст был написан и отредактирован. На всё потребовалось менее полутора лет, а точнее книга писалась примерно год», рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Камского научного центра Академии наук РТ Евгений Долгов.

Здание губернаторского дворца построено в середине XIX века по проекту архитектора Константина Тона. Документы свидетельствуют, что место для его строительства выбрал лично император Николай I во время посещения Казани в 1836 году. Здание с богатой историей сегодня является резиденцией Раиса Республики Татарстан.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Книга написана на основе исследования документов, хранящихся в крупных федеральных архивах Российском государственном архиве древних актов, Российском государственном военно-историческом архиве, Российском государственном историческом архиве, в Госархиве РТ, а также в библиотеках Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Первый тираж издания составляет 3 тыс. экземпляров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что книга «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем» вышла в свет в Татарстане. Ее первый тираж будет подарен гостям, которые приедут в октябре на саммит БРИКС в Казань.

#презентация книги #госархив татарстана #казанский кремль
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