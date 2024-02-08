«Я вижу эти фото впервые!»: в Казани открылась выставка памяти Девятаева

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие выставки «Девятаев за гранью невозможного». Организатором мероприятия стал Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу.

Дата выбрана неслучайно: 8 февраля – день памяти подвига Героя Советского Союза Михаила Девятаева, легендарного летчика Великой Отечественной войны.

Именно в этот день в 1945 году вместе с девятью узниками лагеря «Карлсхаген I» он совершил невозможное – угнал с секретного полигона острова Узедом («Пенемюнде) для испытания крылатых ракет «ФАУ-1» и «ФАУ-2» бомбардировщик Heinkel He 111.

«На таких примерах наша молодежь становится людьми. Я считаю, что эту память нужно сохранять и транслировать», – отметила в своем выступлении председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Зрители могли ознакомиться с архивными материалами, касающимися жизни летчика. Здесь были представлены метрическая запись о браке родителей Михаила Девятаева, фото его матери, а также комплекс документов об учебе в казанском аэроклубе и Чкаловском авиационном летном училище им.К.Е.Ворошилова.

Кроме того, представлены документы, рассказывающие о содержании в концентрационных лагерях советских военнопленных и обстоятельствах побега. В том числе о товарищах Девятаева, участвовавших в побеге.



«Выставка очень обширная и разнообразная. Кроме того, я здесь увидел очень много людей, которые так или иначе связаны с отцом. Конечно, переполняет гордость за отца. Я глубоко благодарен тем, кто посетил сегодня это мероприятие!», – сообщил сын Героя Советского Союза Александр Девятаев.

Большинство из вошедших в экспозицию документов выставляются впервые, так как только недавно были переданы сыном Девятаева в архивные учреждения.

«Я многие фотографии отца вижу здесь впервые. Особенно мне понравилось, что очень много документов здесь представлено, потому что папа немного рассказывал о том времени. Он воспитывался в семье, где было 14 детей, и с первой стипендии впервые купил торт и один его съел. Тяжело жили», – поделилась дочь летчика Нелли Девятаева.

В церемонии открытия приняли участие руководители законодательной и исполнительной власти РТ, представители Дома дружбы народов Республики Татарстан, Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия мордвы Республики Татарстан», члены семьи Девятаева, руководители и обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего образования, жители и гости города.