Казанский обвод признан объектом культурного наследия

Фото: https://t.me/OKN_Tatar/

Казанский обвод, созданный в начале Великой Отечественной войны и входивший в Волжский оборонительный рубеж, признан объектом культурного наследия. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета РТ по охране ОКН.

Оборонительное сооружение должно было остановить немецкие войска на пути к Казани и Уральскому промышленному региону. Обвод проходил по территории современных Апастовского, Буинского, Тетюшского, Кайбицкого и Спасского районов в форме дуги, охватывающей Казань. Его протяженность составила более 330 км.

Фото: https://t.me/OKN_Tatar/

В комитете напомнили, что строительство осложнялось погодными условиями — его вели зимой, когда температура снижалась до −40 градусов.

По словам главы Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, все процедуры для включения Казанского обвода в реестр ОКН завершены. Оценена историко-культурная ценность объекта, изучена его территория, установлены границы сохранившихся сооружений и рвов.

Напомним, что в 2022 году по инициативе Минкульта Чувашии была учреждена памятная медаль «Строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей», которой наградили тружеников тыла, участвовавших в стройке.