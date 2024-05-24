Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 14-миллионный гость

Международную выставку-форум «Россия», которая продолжает свою работу на ВДНХ в Москве, сегодня посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал сюда с родителями — Дмитрием и Ларисой.

Очередного «юбилейного» посетителя поздравили в Доме полимеров. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири, где гостей ждет насыщенная программа пребывания, сообщили в АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

«Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — рассказали родители мальчика Лариса и Кирилл Старовы.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики выставки «Россия» Ольга Бинда. Она пригласила посетителей-миллионников побывать на новой экспозиции. Напомним, на Международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Будущее в цветах». Там гости смогут увидеть 100 млн цветов из разных регионов страны. Татарстан на своей клумбе представил экспозицию из 400 растений.

Как ранее сообщал «Татар-информ»,13-миллионного посетителя на выставке встретили 16 мая. Им стала Татьяна Ясюкович. 6 апреля выставку посетил 10-миллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. Рубеж в пять миллионов гостей выставка преодолела 22 февраля. Тогда на ВДНХ из города Волжский Волгоградской области приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми. Двухмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 2 декабря 2023 года стал житель Казани Марат Сабитов. В этот день, напомним, на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов.

Все юбилейные посетители получили запоминающиеся призы.

Напомним, выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. Ее участники – 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на мероприятии представили 131 экспозицию. В начале 2024-го Президент России Владимир Путин предложил продлить работу выставки на лето.