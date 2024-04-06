Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Мурманск

Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» / Сергей Баранов

Международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетил десятимиллионный посетитель — Константин Панфилов из Ярославля. Он и его супруга Екатерина выиграли поездку в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин». Об этом сообщает пресс-служба форума.

Кроме того, в ходе поездки десятимиллионный посетитель и его жена смогут посетить один из современных универсальных атомных ледоколов «Атомфлота» и ознакомиться с Кольской атомной электрической станцией.

Помимо этого, для Панфиловых проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы предоставят юбилейному гостю и его жене проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.

Фото: Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» / Сергей Баранов

Раньше семья никогда не была на Крайнем Севере. «Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — заметил Константин Панфилов. «Хорошо, что мы приехали именно в это время», — добавила его супруга Екатерина.

«Поездка будет очень интересной. Третьего декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе „Ленин“. <...> Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. <...> Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «ГлавСевморпути» Сергей Зыбко.

«Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней», — отметила в свою очередь генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Ранее девятимиллионному гостю выставки-форума «Россия» — девятилетнему Андрею Баторову подарили поездку на Байкал. До этого двухмиллионным гостем выставки стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря 2023 года, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов.