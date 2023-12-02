Казанец выиграл поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС на выставке «Россия»

Житель Казани Марат Сабитов стал двухмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В качестве приза ему с супругой Марией вручили сертификат на экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС — самой мощной электростанции России. Об этом сообщается на сайте события.

Такой подарок стал для казанца символичным, так как он работает в энергетической сфере. «Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — заметил Марат Сабтов.

Замгендиректора выставки Ольга Бинда отметила, что организаторы окажут семье всю необходимую поддержку для памятной поездки.

Электростанция находится на границе между Красноярским краем и Хакасией. Также Марата и Марию ожидает поездка в Абакан и трехдневное проживание в гостинице.

Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.