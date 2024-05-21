Татарстан представил экспозицию с тюльпанами на фестивале цветов в Москве

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На Международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Будущее в цветах». Там гости смогут увидеть 100 млн цветов из разных регионов страны. Татарстан на своей клумбе представил экспозицию из 400 растений, а в центре установили инсталляцию в виде девяти красных тюльпанов.

Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров объяснил «Татар-информу», что тюльпан для инсталляции был выбран неслучайно. Он присутствует во всех татарских орнаментах и узорах.

«Особый акцент сделан на цветы, на их расцветку, чтобы показать сильные стороны Татарстана», — отметил он.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Сорта растений символизируют определенные стремления и качества татарстанцев, ценности республики. Так, например, желтый тагетес (иначе этот цветок называется бархатцы — прим. Т-и) отвечает за гостеприимство, зеленая цинерария — за богатую природу», — добавила архитектор, сотрудница отдела развития общественных пространств Института развития Казани Эльмира Нафиева.

По словам арт-директора создавшей арт-объект из пластика компании «Неон-Арт» Николая Нефедова, он хотел продемонстрировать современное прочтение национального символа.

«На выставке представлены цветочные композиции министерств, крупнейших корпораций и всех 89 регионов. Каждый из них демонстрирует свой взгляд на будущее через природные и технологические особенности. Для гостей проведут множество мастер-классов и других событий. Приглашаем всех на этот невероятный праздник красоты — такого нигде еще не было и не будет!» — с уверенностью сказала генеральный директор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова во время открытия фестиваля.

Фестиваль «Будущее в цветах» проходит в Москве с 21 мая по 8 июля в рамках международной выставки-форума «Россия»

Фото и видео: пресс-служба выставки-форума «Россия» (если не указано иное).