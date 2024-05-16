Выставка «Россия» встретила своего 13-миллионного посетителя

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетила 13-миллионная гостья — Татьяна Ясюкович из Сургута приехала вместе со своей семьей: дочерью Анастасией и внуками — Владиславом и Сашей. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Татьяна Ясюкович поделилалсь, что сейчас на пенсии и очень часто приезжает в Москву, поскольку здесь живут ее дочь и внуки.

«И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так получилось, что я на выставке уже в третий раз», — призналась победительница.

Ей вручили подарок — сертификат на поездку по Кировской области. В программе — посещение фабрики больших матрешек, сыроварни, экскурсия в Космоцентр и планетарий, а также поездка на Вотчину Воеводы Вятского.

Напомним, двухмиллионным гостем выставки стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря 2023 года, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: телеграм-канал выставки «Россия»