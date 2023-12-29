Выставка Айвазовского и фотопроект о деменции: Музей ИЗО анонсировал планы на 2024 год

Музей ИЗО Республики Татарстан подвел итоги уходящего года, анонсировал проекты предстоящего и наградил журналистов и блогеров, активно рассказывавших о событиях музея в 2023 году.

«В этом году 726 произведений искусства были переданы в дар нашему музею. Это работы нескольких современных турецких художников, выставки которых мы организуем совместно в турецким консульством, произведения, переданные нашим другом и партнером московским искусствоведом Натэллой Войскунской, а также реальные дары новейшего и мирового искусства нашему музею от участников Биеннале печатной графики. Кроме того, на хранение нашему музею передана вся коллекция работ Рустема Кильдибекова. Это произошло за несколько месяцев до его смерти, а прежде вся эта коллекция хранилась в его мастерской на Большой Красной, 62», – рассказала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Музей ИЗО РТ, напомним, представлен тремя площадками – главное здание (усадьба Сандецкого), Галерея современного искусства и Национальная художественная галерея «Хазинэ». Самая популярная, по словам Нургалеевой, – Галерея современного искусства, потому что ее аудитория – преимущественно молодежь, то есть «очень мобильная группа населения».

«Но больше 160 тысяч человек количество посетителей на всех трех наших площадках никак не увеличивается. При этом 67% посетителей приходят к нам бесплатно. Мы хотим, чтобы число посетителей у нас дошло до 200 тысяч человек в год, и надеемся, вы нам поможете и подскажете, как этого можно добиться», – обратилась к представителям СМИ и блогерам Розалия Нургалеева.

Предстоящий 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим в будущем году Музей ИЗО в интерьерах гостевой выставки из Академии художеств «Рафаэль. Версии» запустит программу, посвященную материнству (многие из произведений выставки обращаются к образу Мадонны).

В будущем же году музей будет реализовывать лекционный проект «В кругу семьи» (пара художников, которые прошли вместе всю жизнь, будут рассказывать о своем семейном и творческом пути) и фотопроект, посвященный проблеме деменции (заболевание характерно для пожилых людей и характеризуется угасанием их мыслительной деятельности).

«В следующем году мы будет развивать проекты, связанные с третьим возрастом. С каждым годом, мы встречались с психологом и обговаривали это, очень молодеет деменция. Мы начинаем разрабатывать проект вместе с психологами для третьего возраста. Причем не просто с людьми, которые попали в такую жизненную ситуацию, а с теми, кто о них заботится. Многие дети или внуки не понимают, что это очень серьезная болезнь», – анонсировала директор Музея ИЗО РТ.

Одно из главных и самых амбициозных намерений – провести в предстоящем году выставку картин мариниста Ивана Айвазовского. Проект станет возможен благодаря давней дружбе Музея ИЗО Татарстана с Русским музеем. Шедевры планируют выставлять в главном здании.

По итогам уходящего года в числе журналистов, плодотворно сотрудничавших с Музеем ИЗО Татарстана, была награждена обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»