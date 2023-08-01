Музей ИЗО Татарстана представит мульти-арт-проект «МУЗАПЛАЧА» об Ахматовой и Бродском

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 3 августа будет презентован мульти-арт-проект известного куратора выставок, столичного искусствоведа Натэллы Войскунской «МУЗАПЛАЧА». Выставка названа созвучно одноименному стихотворению 1916 года Марины Цветаевой и посвящена, как и его строки, всемирно известному поэту Серебряного века, «царице русской поэзии» ХХ века Анне Ахматовой.

«Жизнь столкнула меня с частными коллекционерами, в руках которых оказались совершенно уникальные раритеты – черновик письма Анны Андреевны Ахматовой к Бродскому, записка о том, что надо собрать подписи в защиту Бродского, автографы самого Бродского, его портрет с арфой и птицей, “Авто-экслибрис”. Мы привезли книгу, в которой вклеен автограф, сделанный его собственной рукой. Это абсолютные раритеты. Получалось, что нужно рассказать в целом о встрече Бродского и Ахматовой и поговорить об этих двух поэтах. И, конечно, один из ярчайших гражданских поступков Анны Ахматовой – написание «Реквиема». Эта поэма была написана на самом деле до войны и связана с жертвами репрессий», – рассказала «Татар-информу» Натэлла Войскунская.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ.

Выставку составят около полусотни произведений. Основа – офорты московского художника Светланы Ланшаковой, созданные по мотивам жизни Анны Ахматовой. А еще те самые подлинные предметы, принадлежавшие Ахматовой и переданные на время выставки Московским домом Ахматовой, плюс арт-объекты, инсталляции, две картины из фондов Музея ИЗО РТ («Шабат (Евреи)» Натальи Гончаровой и «Провинциальная франтиха» Михаила Ларионова).

Фоном в интерьерах выставки будут звучать в записи голоса Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, отметила Войскунская. Во время вернисажа будет организован открытый микрофон – чтобы каждый желающий смог прочесть произведения Ахматовой или Бродского.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ.

Проект, подчеркивают организаторы, – синтез прозы, поэзии и искусства офорта (перенос изображения методом оттиска с металлической пластины на бумагу). Выставка условно разделена на части. Их три: диалоги поэмы «Реквием» Анны Ахматовой и заупокойной мессы «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта (Часть I. Реквием); черновика письма Анны Ахматовой Иосифу Бродскому и графического автопортрета Бродского (Часть II. Автограф); Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой (Часть III. Дорогая Аничка. Книга художника). Причем офорты Светланы Ланшаковой визуально перекликаются с оригиналами, подлинными раритетами ХХ века.

Музейщики не скрывают, что таким мультижанровым проектом надеются привлечь как любителей графики, так и поклонников поэзии ХХ века.

Побывать на выставке «МУЗАПЛАЧА» можно будет до 3 сентября. Во время церемонии вернисажа, 3 августа с 16 до 17 часов, посмотреть ее можно бесплатно всем желающим.