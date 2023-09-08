Spirit of Rothko и картина в дар Музею ИЗО: в Казани открылась выставка графика Латвии

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Республики Татарстан открылась уникальная выставка: на ней представлена цветная литография, которой не владеют в силу отсутствия необходимого оборудования казанские художники. Проект «Влюбленный в графику» составляют около трех десятков работ выпускника Государственной академии художеств Латвийской ССР (ныне – Латвийской академии художеств) Валентина Даниленко, родившегося в Подмосковье, но с 70-х живущего в Риге.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Творения Даниленко размещены в VR-зале галереи и сопровождаются видеофильмом о его произведениях, мастерской и технике работы. Непопулярный в советское время как приверженец и подвижник абстракционизма, Валентин Даниленко сейчас входит в Союз художников Латвии, профессиональный союз графиков Латвии «Камерас графика» и является заметной фигурой художественной жизни Риги не только как художник, но и как галерист, куратор многих выставок в Латвии и за ее пределами. Прежде работы латвийского графика уже можно было видеть в Казани – с момента проведения в столице Татарстана Международной биеннале графики, с 2011 года, Валентин Даниленко раз от раза становился ее участником.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Валентин – пример того, как художник, изначально получавший другую специальность, постепенно переметнулся в графику. И до такой степени, что сам себя называет влюбленным в графику, как называется и наша выставка. Валентин – человек широкой открытой души, щедрый, который без тени сомнения и с искренним сердцем дарит свои работы музеям России, Казахстана, естественно, латвийским музеям и т.д. Эта выставка состоит из работ, которые находятся в собрании Музея ИЗО РТ и в частных коллекциях в Казани – то, что за эти годы художник передал в дар нашему музею», – отметила во время вернисажа кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана Ольга Улемнова.

Не стал нарушать собственный ритуал дарения Валентин Даниленко и в этот раз. Он передал в собрание Музея ИЗО РТ еще одно свое произведение, созданное в 2022 году, причем на газетном листе.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Это единственный экземпляр. Литография напечатана на газете. Мне было интересно, какая разница, газета под рукой или бумага. А в Казани я увидел много работ, которые мне очень интересны (в соседнем зале работает выставка графики «ГРАФКОМ 10+. ИНИЦИАЦИЯ» – прим. Т-и). У Казани, у России и Латвии схож конец советского периода и то, как это все развивалось», – сказал латвийский художник.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Кроме того, гость разыграл среди посетителей вернисажа сувенир. Руководителю творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани Махмуту Вагапову, который смог назвать известного на весь мир художника из Латвии, Валентин Даниленко передал баночку с консервантом Spirit of Rothko, в переводе «Дух Ротко», то есть воздух Латвии. Марк Ротко, родившийся в Латвии в начале ХХ века, а завершивший жизнь в Нью-Йорке, – ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Несколько лет назад у нас не было ни одного графического листа художников Прибалтики, и благодаря тому, что Союз художников СССР накопил большую коллекцию за советский период, нам было предложено забрать эти работы из Москвы. Мы были потрясены тем качеством произведений – офортов, которые делали художники в 70-80-х годах. Постепенно мы показываем эти работы и всякий раз восхищаемся, не только техникой – тематикой, сложностью композиции. Наверное, надо даже сделать отдельную выставку из этого собрания», – сказала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Выставка «Влюбленный в графику» посвящена 70-летнему юбилею, который Валентин Даниленко отметит в декабре этого года. Увидеть цветную литографию латвийского графика можно в Галерее современного искусства до 30 сентября.