Ватиканские фрески, классические аллегории: в Музее ИЗО открылась выставка копий Рафаэля

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, усадьбе Сандецкого, открылась выставка из коллекции Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге «Рафаэль. Версии». Живописные шедевры одного из известнейших художников эпохи Возрождения Рафаэля Санти посетители увидят в копиях, в том числе кисти лучших учеников тогда еще Императорской Академии художеств.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«На этой выставке представлены более 40 живописных произведений Рафаэля. В нашем постоянном собрании их еще около 20. Все это, хотя и копии, но оригинальные произведения и в подтверждении авторства они не нуждаются, поскольку все свидетельства их присутствия и бытования были зафиксированы в официальных книгах. Одна из копийных работ нашего фонда находится на реставрационном обследовании – это картина “Мадонна в гроте”. Произведений самого Рафаэля в нашем музее нет, но есть копия, выполненная его учеником, и она тоже находится на этой выставке», – рассказала научный сотрудник, хранитель фонда живописи Музея Академии художеств Мария Чечегова.

Представитель музея подчеркнула, что коллекция копий картин Рафаэля – жемчужина его собрания. Их музей начал собирать с момента своего основания: какие-то работы были получены в дар от известных монарших особ, другие написаны известными учениками Императорской академии художеств. Одним из таковых был, например, барон Карл Брюллов. Впрочем, его копии фресок в выставку не вошли – они настолько масштабные, что их, по заверениям Марии Чечеговой, невозможно снять со стены.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Экспонируются шедевры Рафаэля в копиях Григория Михайлова, Михаила Васильева, Михаила Воинова, Ивана Эггинка и т.д. Императорская Академия художеств отправляла своих лучших учеников за границу для «совершенствования в искусствах», выплачивала им на это время пенсию – содержание. Совет Академии в качестве задания указывал пенсионерам произведения выдающихся художников, с которых им нужно было сделать копии.

«Официальной практики копирования мировых шедевров живописи в современности нет. Но в Эрмитаже студенты постоянно работают перед оригиналами, зарисовывают фрагменты», – пояснила Чечегова.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Многие произведения выставки достаточно масштабные (хотя, например, известнейшая «Три грации» – и вне страниц учебника или иной книги, наоборот, весьма скромных размеров). Так, копия картины «Положение во гроб» имеет размеры 1,76 метра на 1,8 метра. «Богоматерь со святым Иеронимом, Рафаилом и Товием» еще масштабнее – это полотно 2,18 метра на 1,65 метра. «Триумф Венеры» – 0,95 метра на 2,38 метра.

Большинство привезенных копий Рафаэля обычно можно увидеть в постоянной экспозиции самого Музея Академии художеств. Но, например, специально к выставке в Казани из фондов были подняты копии зарисовок Рафаэлем фресок Ватикана – цикл аллегорий (таких как «Богословие», «Философия», «Правосудие» и др.), а также копии масштабных фресок «Грехопадение» и «Наказание Марсия».

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Особая гордость коллекции – «Мадонна в кресле». Именно этот образ, созданный Рафаэлем, подчеркнула Чечегова, вдохновлял многих деятелей русской культуры.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Каждый раз Музею ИЗО удается удивлять наших и без того искушенных зрителей. Я всем посетителям желаю максимально близко и интимно поговорить с каждым произведением, которое здесь есть. Вступить в личной диалог с авторами», – сказала на вернисаже член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.

Выставка хоть изначально и создавалась к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520), то есть еще в 2020 году, в нынешнем приурочена к Году педагога и наставника в России. Его, напомним, объявил своим указом Президент РФ Владимир Путин.

«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих педагогическую деятельность, постановляю провести в 2023 году в РФ Год педагога и наставника», — сказано в документе.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Творчество Рафаэля, акцентировала на открытии выставки заведующая фондами музея Академии художеств Юлия Матвеева, оказала огромное влияние на развитие русской школы живописи.

«Ученики-академисты считали его непререкаемым образцом. Пик копирования работ Рафаэля пришелся на 1820-1830 годы. Именно в это время были созданы лучшие копии Карлом Брюлловым и многими другими воспитанниками Академии. Создание этих копий в XIX веке и в современном мире тоже имеет огромную художественную и воспитательную ценность. А то время считалось, что это имеет огромное влияние на формирование вкусов публики. Это также желание изучить свой образец и подарить ему вторую жизнь»,– сказала Матвеева.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Выставку «Рафаэль. Версии» дополнили макеты римских руин, выполненные по заказу Екатерины II для наглядного обучения наследников истории, небольшие копии скульптур и созданные специально к выставке тактильные макеты некоторых картин. А также из фондов Музея ИЗО РТ гравюры старых мастеров с видами Рима, в котором жил и работал Рафаэль, и уникальные старинные книги из фонда рукописей и редких книг библиотеки имени Лобачевского КФУ.

Выставку «Рафаэль. Версии» можно будет увидеть в Музее ИЗО РТ до 17 марта. Чуть раньше Казани с проектом могли познакомиться жители Мурманска.