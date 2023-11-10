На 90-м году жизни умер народный художник Татарстана Рустем Кильдибеков

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Руководство Татарстана выразило соболезнования родственникам и близким российского художника, монументалиста и графика Рустема Кильдибекова. Народный художник республики умер накануне на 90-м году жизни.

«Кильдибеков вплоть до последних дней был предан своему делу, культуре и искусству. За годы своего творчества воспитал плеяду выдающихся мастеров. Его отличала креативность мышления, открытость новому, искренность, человечность, душевная доброта, забота о коллегах и учениках. Светлая память о талантливом художнике навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Отмечается, что Рустем Ахмедович обладал многогранным талантом, воплотившимся в монументально-декоративном искусстве, станковой живописи, графике, искусстве гобелена. При его участии были оформлены знаковые для Казани объекты, ставшие частью ее исторического облика: сграффито «Казань — порт пяти морей» на фасаде здания гостиницы «Волга», «Казань — столица Татарии» на фасаде ж/д вокзала, сграффито «Химия» на фасаде корпуса КНИТУ и многие другие.

Кильдибеков родился 30 марта 1934 года в столице республики. В 1954 году окончил Казанское художественное училище, в 1960-м — Львовский институт прикладного и декоративного искусства. С 1961 по 1998 год работал в татарском отделении художественного фонда. В 1987-м был принят в Союз художников СССР, являлся членом правления Союза художников Татарстана.

Его станковую живопись и графику отличали декоративно-пластическое богатство, глубокое символическое обобщение образов, разнообразие цветовых и тональных переходов в передаче натуры. Его работы «Разговор» («Старик с рыбкой»), «Кружевницы», «Автопортрет на синем фоне», «Портрет жены художника», «Мальчик на красном коне» воплотили самобытные черты мастера, предопределили его дальнейшее творческое развитие.

В 70-е годы Кильдибеков создал произведения, посвященные татарским народным художественным промыслам: «Арские мастерицы», «Арский натюрморт», «Кукморские валенки» и другие. В 80-х он обратился к теме духовных традиций («Из лирики Г.Тукая», «Три поэтессы»), к трагическим событиям в истории татарского народа («Переселенцы», «Крещение», «Изгои» и другие), а в 90-х создал серию жанровых произведений, раскрывающих тему средневековой татарской истории, мусульманского Востока через художественно-образную интерпретацию Корана («Старуха с хворостом», «В гости», «Паломники», «Зима в Касимове. Сююмбике с сыном»).

Многогранная творческая деятельность художника отмечена многими наградами, среди них медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», почетная грамота РТ, благодарственное письмо Президента РТ, почетные звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Народный художник РТ» и «Заслуженный художник РФ».

В 2011 году Кильдибеков совместно с соавтором, верной спутницей жизни — Марией Семеновной, был удостоен Госпремии РТ им. Тукая за произведения монументальной живописи на основе творчества поэта и серию гобеленов по мотивам татарских народных сказок (триптих: «Су анасы», «Сак Сок», «Шурале»), выполненных в технике ручного ткачества.

Телеграмму подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и др.