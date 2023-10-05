Выработка электроэнергии в Татарстане в сентябре сократилась на 12,3%

Потребление электроэнергии в Татарстане за сентябрь 2023 года составило 2,47 млрд кВт*часов, что ниже показателей за аналогичный период прошлого года на 2%. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, снизили потребление предприятия трубопроводного транспорта, а также автомобильной и химической промышленности. И напротив, нарастили предприятия по переработке нефти, производству электрического оборудования и шин.

Напомним, в сентябре 2022 года потребление электроэнергии в Татарстан превысило 2,52 млрд кВт*часов, что было на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Год назад рост показателя был связан с увеличением потребления предприятиями по добыче и переработке нефти, автомобильной и химической промышленности.

Выработка электроэнергии в Татарстане за сентябрь 2023 года снизилась на 12,3%, до 1,88 млрд кВт*часов. Производство сократилось на всех трех казанских ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-2 и Набережночелнинской ТЭЦ. Поэтому переток мощности в энергосистему республики в первый месяц осени оказался на 57,1% выше уровня прошлого года. В 2022-м сентябрьская выработка в Татарстане составляла 2,1 млрд кВт*часов, это было на 7,4% больше, чем за сентябрь 2021-го.

За девять месяцев 2023 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,4% (к аналогичному периоду 2022-го). Главным образом это произошло за счет предприятий по производству электрооборудования, автомобильной промышленности и трубопроводного транспорта. А собственная выработка оказалась выше на 2,5%. В итоге с января по сентябрь переток мощности в энергосистему неспублики оказался на 4,1% ниже аналогичной величины прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки за август, июль,июнь, май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.