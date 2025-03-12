«Выполняем долг перед страной»: пулеметчик из Бавлов отмечен наградами на СВО

Боец с позывным Петрович из Бавлинского района Татарстана уже больше двух лет находится на передовой. Он служит пулеметчиком в Херсонской области, за верность долгу и мужество был отмечен наградой Раиса Республики Татарстан и медалями.

37-летний татарстанец получил повестку в 2022 году и сразу принял решение идти в действующую армию. О страхе, по его словам, не задумывался, понимал: его место – рядом с боевыми товарищами.

«Каждый мужчина должен защищать свою Родину, любить ее и быть готовым встать на ее защиту», – убежден Петрович.

После двухмесячной подготовки в Казани он отправился в зону боевых действий, где стал пулеметчиком-наводчиком. Опыт срочной службы в Красноярском крае помог ему быстро адаптироваться к военной жизни.

«Я служил в 2005–2007 годах, был стрелком, старшим стрелком, командиром отделения. Поэтому с оружием был знаком. Во время учебы нас хорошо подготовили, и я освоил пулемет», – вспоминает он.

Во время одного из боевых дежурств вражеский беспилотник обнаружил их технику и сбросил снаряды. Два осколка попали в бедро Петровича. Несмотря на боль, он продолжал выполнять задачу, пока не получил медицинскую помощь. После лечения и реабилитации он вернулся в строй и вскоре получил благодарность от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также медали «Участник специальной военной операции» и «Патриот России».

Но сам Петрович и его боевые товарищи не считают себя героями. «Героями нас называют дома, а для нас это просто наша работа. Мы выполняем долг перед страной», – заявляет он. Боец выражает благодарность тем, кто поддерживает военных в тылу: «Ваше тепло, ваша надежда дают нам силы идти вперед».

Сейчас Петрович находится в краткосрочном отпуске, проводя время с женой и тремя детьми. Но уже совсем скоро он снова отправится к своим боевым товарищам.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.