«Выезд на встречку – дорога на тот свет»: причины смертельных ДТП на дорогах Татарстана

Ситуация на дорогах Татарстана остается напряженной – количество ДТП и погибших в них растет. Водители пренебрегают безопасностью и своей, и тех, кто находится рядом. Садятся пьяными за руль, вылетают на встречку, не пристегиваются ремнями – гибнут и сами, и их дети и родственники. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





По статистике, которую ведет Госавтоинспекция Татарстана, только за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 2704 ДТП

Фото: © «Татар-информ»

С начала года в ДТП на дорогах республики погибли уже больше трех сотен человек

Ситуация на дорогах Татарстана складывается неутешительным образом: по статистике, которую ведет Госавтоинспекция Татарстана, только за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 2704 ДТП, в которых погибли 275 человек и более 3,2 тысячи человек получили различные травмы. В сравнении с прошлым годом количество ДТП и погибших в них выросло, уменьшилось лишь число пострадавших в дорожных авариях.

На конец ноября количество ДТП в Татарстане увеличилось еще на 237 случаев, погиб еще 31 человек, травмы получили практически три сотни человек.

Одна из главных причин смертей на дороге – это выезд на встречку. Каждый водитель, как правило, думает, что ему хватит опыта и реакции, чтобы избежать столкновения, но даже в ясную погоду это может быть фатальной ошибкой. От лихачества и самоуверенности водителя зачастую страдают самые близкие для него люди – его семья и друзья.

Не каждый водитель задумывается о том, как будет жить дальше, угробив в ДТП детей, жену или родителей, оставшись в живых после столкновения. Из-за своего безрассудства водитель может погубить в ДТП того, кто ехал в другой машине, – как потом смотреть в глаза его родным? Подобные случаи, к сожалению, не редкость.

В начале ноября в Альметьевском районе Татарстана 48-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с автомашинами «УАЗ», Volkswagen и Chevrolet. В результате 46-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте.

О том, что самоуверенность – злейший враг водителя, «Татар-информ» рассказывал совсем недавно – две трагедии произошли в минувшую пятницу. В Арском районе Татарстана 50-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota. Водитель Volkswagen скончался по дороге в больницу.

Фото: © ГАИ РТ

В тот же день в Высокогорском районе 37-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии.

Фото: © ГАИ РТ

«Сел пьяным за руль, убил человека в ДТП, в суде плакал»

Вторая по частоте причина смертельных аварий среди водителей Татарстана – это управление авто, будучи пьяным. За десять месяцев с участием водителей в состоянии опьянения было зарегистрировано 191 ДТП, в которых 33 человека погибли и 237 получили травмы.

«Если не остановят, ничего страшного не случится», – нередко думают водители, садясь за руль после застолья со спиртным. Случится! Один из недавних примеров, «Татар-информ» рассказывал о нем в начале октября, – тогда водитель BMW, сбежавший с места смертельного ДТП в Татарстане, выслушал свой приговор.

Утром 6 января пьяный водитель BMW X5 на трассе М7 в Высокогорском районе выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

В суде водитель BMW свою вину признал частично, уверял суд, что в то утро пьян не был. Однако видеозапись с камер одного из заведений доказывала обратное.

Суд приговорил его к шести годам исправительной колонии общего режима, а также еще на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Хочется отметить – в суде мужчина расплакался и просил прощения у семьи погибшего в ДТП.

Алкоголь на водителей действует по-разному – кто-то губит людей на дороге, кто-то после «огненной воды» начинает играть в догонялки с полицией, не думая о безопасности других участников дорожного движения. Так накануне поступил водитель из Нижнекамска.

Нетрезвого водителя Renault Logan задержали после погони с автоинспекторами. Он проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться и попытался скрыться, сообщала пресс-служба МВД по РТ. Нарушитель двигался на высокой скорости, создавая угрозу другим участникам движения. Во время погони он столкнулся с двумя патрульными машинами, пытаясь убежать, но был задержан.

Водителем оказался 41‑летний житель Нижнекамска. В отношении него составлены несколько административных протоколов, включая отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и оставление места ДТП. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. В октябре этот же водитель уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ремень безопасности – не просто аксессуар, он может спасти жизнь

Подчас недобросовестные участники дорожного движения думают, что их невероятная крутость и опыт уберегут их от всех несчастий на дороге, и поэтому такой «ненужной» вещью, как ремень безопасности, предпочитают не пользоваться. И это еще одна распространенная причина гибели в ДТП.

За десять месяцев в 68 ДТП из-за нарушения правил пользования ремнями безопасности погибли 40 человек и больше 50 получили ранения.

«Татар-информ» сообщал, что 4 ноября в Нурлатском районе Татарстана 50-летний водитель за рулем автомобиля Сhery на большой скорости вылетел в кювет, автомобиль опрокинулся. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.

Фото: © ГАИ РТ

А вот совсем иной исход ДТП: 12 ноября на 30-м километре трассы Казань – Оренбург 79-летний водитель Nissan Qashqai не выбрал безопасную скорость и дистанцию. Его авто врезалось в металлическое ограждение, после чего съехало в кювет. Водитель и пассажир автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали.

«Вместо того чтобы помочь пешеходу, которого сбил, сдирал тонировку»

Отдельной больной темой является ДТП с участием пешеходов, которые происходят по вине водителей и по вине самих пешеходов. За десять месяцев на дорогах республики произошло 711 таких ДТП – в них 43 пешехода погибли и больше 700 получили травмы.

В апреле в Приволжском районе Казани школьница получила ушибы, попав под колеса легковушки. Возле дома №15 на улице Салиха Батыева в Казани сбили 12-летнюю девочку. Школьница резко выскочила на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В результате она получила ссадины и ушибы. Медики доставили ее в ДРКБ.

В конце августа на перекрестке улиц Маршала Чуйкова – Бондаренко произошло смертельное ДТП. 52-летняя жительница Ново-Савиновского района за рулем Suzuki, поворачивая налево, столкнулась с автомобилем BMW Х5 под управлением 41-летнего жителя Московского района Казани. От удара автомобиль BMW выехал на тротуар, где наехал на 48-летнего мужчину с самокатом.

Фото: © Очевидцы

Далеко не во всех ДТП пешеходы отделываются травмами. «Татар-информ» сообщал, что 1 апреля в Зеленодольске водитель сбил подростка на зебре. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где позже скончался. 25-летний водитель «Лады» 12-й модели вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который переходил дорогу по зебре на зеленый.

Отдельного внимания стоит то, что водитель, сбивший подростка, первым делом бросился сдирать со своего авто тонировку, а не помогать пострадавшему.

«Первое, что мне сказал водитель на месте: ‘’Я светофор вообще не видел!’’ Оказалось, что после наезда на пешехода он сначала вызвал скорую помощь, а потом принялся судорожно снимать тонировочную пленку с лобового стекла, а не пытался оказать первую помощь. Неудивительно, что в сумерках через темные стекла водитель не заметил ни светофора, ни пешехода», – рассказал на комиссии по безопасности дорожного движения начальник ГАИ Зеленодольского района РТ Рамиль Идиятуллин.

Среди причин ДТП с пешеходами и отсутствие на их одежде световозвращающих элементов – таких случаев в Татарстане было 22, в них 11 человек погибло и 11 получили травмы.