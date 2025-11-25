В Нижнекамске задержали нетрезвого водителя после погони с автоинспекторами

В Нижнекамске задержали нетрезвого водителя Renault Logan после погони с автоинспекторами. Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС и попытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Нарушитель двигался на высокой скорости, создавая угрозу другим участникам движения. Во время погони он столкнулся с двумя патрульными машинами и пытался убежать, но был задержан.

Водителем оказался 41‑летний житель Нижнекамска. В отношении него составлен ряд административных протоколов, включая отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и оставление места ДТП. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Ранее, в октябре, этот же водитель уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.