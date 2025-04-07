«Я светофор не видел»: появились подробности ДТП с подростком в Зеленодольске

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Появились подробности ДТП в Зеленодольске на пешеходном переходе, в результате которого погиб 17-летний подросток. Мэр города Михаил Афанасьев провел внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

«Первое, что мне сказал водитель на месте: «Я светофор вообще не видел!» Оказалось, что после наезда на пешехода он сначала вызвал скорую помощь, а потом принялся судорожно снимать тонировочную пленку с лобового стекла, а не пытался оказать первую помощь», — рассказал начальник отдела ГИБДД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации Зеленодольского района, ДТП произошло в 18.45, когда световой день уже закончился.

«Неудивительно, что в сумерках через темные стекла водитель не заметил ни светофора, ни пешехода», — добавил Идиятуллин.

По его словам, он лично отслеживает публикации в социальных сетях и замечает, как жители Зеленодольска критикуют сотрудников ДПС за профилактику нарушений.

«Если нам удастся достучаться хотя бы до одного человека, это может спасти чью-то жизнь», – добавил он.

Напомним, что ДТП произошло 1 апреля, 25-летний водитель «Лады» 12-й модели вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который переходил дорогу по зебре.

Подросток попал в реанимацию ДРКБ, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, парень скончался в субботу.

«Такие машины я каждый день из окна кабинета вижу, иногда совещания проводить невозможно: рев, треск, громкая музыка с басами на всю улицу. Это ведь психологический момент — желание выделиться. Мол, дорогой машины у меня нет, зато есть «девятка», наглухо затонированная, заниженная, и мощные колонки скрипят. Когда больше нечего показать, презентуешь себя таким способом, прячась за глухой тонировкой», — подчеркнул Михаил Афанасьев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом в состоянии опьянения». Сейчас задержанный находится в СИЗО.

На совещании обсудили, что в этом году на трех городских перекрестках установят дорожные камеры, которые будут фиксировать различные нарушения.

Адреса установки камер пока не разглашаются.