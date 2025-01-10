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Водитель BMW, сбежавший с места смертельного ДТП в Татарстане, расплакался в суде
Сегодня в Приволжский районный суд Казани доставили водителя BMW Ленара Низамова, обвиняемого в смертельной аварии на трассе в Высокогорском районе.
Как полагают следователи, именно по его вине 6 января на трассе М7 в Высокогорском районе погиб 57-летний мужчина.
По предварительным данным МВД по РТ, Ленар Низамов за рулем своего BMW не выбрал безопасную скорость, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.
Сегодня в суде Ленар Низамов расплакался и просил не отправлять его в СИЗО.
«У меня двое маленьких детей, их даже некому в садик отвезти. Хотя бы супруге буду помогать. Отпустите меня, пожалуйста, под домашний арест», – сказал он.
На заседании выяснилось, что у мужчины двое детей: одному шесть лет, второму четыре месяца.
«Я искренне соболезную родным погибшего. Я очень сожалею», – сказал Низамов.
Выступая с ходатайством, следователь попросил суд отправить обвиняемого в СИЗО на один месяц и 26 дней. Прокуратура поддержала эту просьбу.
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