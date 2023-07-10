Выборы Президента Узбекистана: как страна сохранила верность новому курсу Мирзиёева

Утром 9 июля на пресс-конференции объявили об открытии 10,8 тыс. избирательных участков

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Как начались выборы?

Выборы Президента Узбекистана стартовали, как и было заявлено, в воскресенье в 8:00 по местному времени (с Казанью два часа разницы). Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции, а она проходила в белоснежном величественном Дворце симпозиумов в Ташкенте, торжественно объявил об открытии 10,8 тыс. избирательных участков, готовых принять в свои объятия 19,6 млн зарегистрированных избирателей.

Первые же цифры явки показали, что выборы в стране люди восприняли с воодушевлением. На 11 утра стало понятно, что в Узбекистане был преодолен порог явки для признания выборов состоявшимися. По данным зампреда ЦИК Бахрома Кучкарова, отдали свои голоса более 6,5 млн человек, включенных в списки для голосования. Рекордсменами по явке стали такие регионы, как Андижан (39,3%), Джизак (39,2%) и Навои (38,5%).

Кабинки без занавесок – это не нарушение!

Отдельно спикеры останавливались на зафиксированных нарушениях. Так, заместитель министра внутренних дел Узбекистана Бекмурод Абдуллаев объяснил, какие инструкции были даны силовикам (безопасность обеспечивали сотрудники МВД и Нацгвардии), и констатировал, что нарушений не зафиксировано. Безопасность на выборах Президента Узбекистана обеспечивали около 20 тыс. силовиков.

Бахром Кучкаров также подтвердил, что на выборах не было обнаружено серьезных нарушений. В то же время, по его словам, в социальных сетях распространяется информация, что кабинки для голосования не оснащены занавесками.

Согласно действующему законодательству, нет требований, чтобы кабинки были оснащены занавесками Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

«Мы не можем не прокомментировать данные заявления. Согласно действующему законодательству, нет требований, чтобы кабинки были оснащены занавесками. Поэтому просим проверять информацию, которую распространяете», — заявил в связи с этим представитель ЦИК Узбекистана.

Ноу-хау на выборах

Что интересно, впервые в этом году в выборах участвуют заключенные и осужденные. «На основании внесенных в законодательство изменений в текущем голосовании также участвуют заключенные и отбывающие наказание. Они обладают правом голоса», — заметил замглавы МВД Бекмурод Абдуллаев.

Действительно, сидя в пресс-центре, можно было увидеть репортаж из одной из узбекских колоний. Мужчины в специфической одежде объясняли, как они воспользовались своим правом голоса.

Среди других новшеств этих президентских выборов стала электронная карта Министерства иностранных дел Узбекистана. С помощью сервиса «Электронных услуг» удалось создать реестр граждан страны и оперативно открыть 56 избирательных участков в 39 государствах. Об этом доложил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев.

Выборы в стране люди восприняли с воодушевлением Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Почему выборы досрочные?

Отметим, что выборы Президента Республики Узбекистан носят досрочный характер. И это связано с состоявшимся 30 апреля референдумом по Конституции Республики Узбекистан в новой редакции.

Тогда в результате референдума текст Основного закона страны изменился на 65%, число статей увеличилось со 128 до 155. В этих условиях Шавкат Мирзиёев принял решение по собственной инициативе отказаться от оставшихся трех с половиной лет президентского срока.

Официально это объясняется тем, что реформируются все звенья власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними. Помимо этого, обновленная Конституция выдвигает перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи.

«Также народ ждет чрезвычайно важных и актуальных преобразований и реформ во всех сферах. В настоящее время, когда в мире и в нашем регионе происходят сложные процессы, растет напряженность, поиск и реализация правильного и эффективного пути развития становятся самым острым и актуальным вопросом. Для успешного осуществления таких масштабных задач целесообразно, чтобы в обновленной системе государственной власти наш народ дал мандат руководителю, которому он доверяет», – рассказал в интервью «Татар-информу» Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев.

В итоге в предвыборной гонке участвовали четыре кандидата от четырех действующих партий. Кандидатуру Шавката Мирзиёева выдвинуло Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана. Кандидат от социал-демократической партии «Адолат» – Робахон Махмудова. Экологическая партия Узбекистана выдвинула Абдушукура Хамзаева. Бывший министр образования, профессор, педагог Улугбек Иноятов выдвигался от Народно-демократической партии Узбекистана.

Участок №105 расположился в школе, ремонтом и благоустройством которой занимался Алишер Усманов Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

В школе Алишера Усманова

Корреспонденту «Татар-информа» удалось побывать на одном из избирательных участков. Участок №105 в Ташкенте расположился в школе №110. «Это школа с математическим уклоном. У нас очень хорошие ученики. Выпускники дают очень хорошие результаты. В прошлом году 86% учеников поступили в вузы. Наши выпускники учатся по всему миру», – пояснила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Яйра Мирзаахмадий.

Сама школа утопает в зелени, выполнена в современном стиле. Ее ремонтом и благоустройством занимался российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов.

На момент посещения участка здесь было многолюдно. Как рассказала Мирзаахмадий, на данном участке было зарегистрировано 1259 избирателей. Из них 84 проголосовали досрочно.

«К 11 утра проголосовал 31% избирателей. Надо отметить, что среди наших избирателей преобладают пожилые люди. Наш участок относится к махалле имени Шарафа Рашидова. Это махалля бывших политработников. Они очень ответственные», – сказала председатель ТИКа.

Яйра Мирзаахмадий рассказала, что участке №105 было зарегистрировано 1259 избирателей. Из них 84 проголосовали досрочно Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Одним из жителей махалли Шарафа Рашидова оказался Павел Асариянов. Долго осматривая развешанные плакаты, Павел Григорьевич зашел в кабинку, поставил галочку в бюллетень и направился к урне. Выяснилось, что ему буквально два дня назад исполнилось 82 года, он персональный пенсионер МВД.

Удалось корреспонденту пообщаться и с независимым наблюдателем – турецким профессором Хусейном Багджи. «Я за утро уже обошел второй участок. Я приезжал на выборы в 2011 году. В этот раз все тихо, тогда было более шумно. Сегодняшние выборы – это очень важное событие для Узбекистана как с экономической, так и с политической точки зрения. Я тут как наблюдатель и могу отметить, что проходит все спокойно. Я профессор в университете в Анкаре, политолог, так что мой приезд не случаен», – сказал он.

Что было с явкой?

Последний брифинг в день голосования завершился в 18:10 по местному времени. Тогда уже стало понятно, что выборы состоялись. В Узбекистане к 17:00 проголосовали около 13,5 млн избирателей, или 69,85% от общего числа, заявил Кучкаров.

На выборы прибыло около 800 международных наблюдателей Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

По его мнению, в ходе этих выборов наблюдался очень высокий уровень политической активности. На выборы прибыло около 800 международных наблюдателей и более 1,4 тыс. иностранных журналистов.

В понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов и по закону избран Президентом страны.

С победой на выборах Президента Узбекистана поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Сограждане доверили вам судьбу государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика. Надеюсь, многогранное взаимовыгодное сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет и впредь плодотворным благодаря нашим совместным созидательным усилиям», – отметил Рустам Минниханов.

Он пожелал Президенту Узбекистана здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного для процветания Республики Узбекистан.

В Узбекистане к 17:00 проголосовали около 13,5 млн избирателей, или 69,85% от общего числа Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Продолжаем новый курс?

Находясь здесь несколько дней, я многократно слышал от разных людей, что нынешний Узбекистан отличается от страны 5-6-летней давности. Слова «это новый Узбекистан», по сути, стали неофициальным лозунгом для всей страны.

Новый курс уже повторно избранного Президента объяснил нам, как ни странно, гость из Малайзии. После посещения древней Бухары мы сели на скоростной поезд «Афросиаб» (еще один из символов страны, который позволяет за 4 часа съездить из первой столицы в нынешнюю). К нам подсел плотный молодой человек. Оказалось, что это Карим из Малайзии. «Muslim (мусульманин)», – говорили пассажиры.

Он приехал посетить Самарканд, столицу великого завоевателя амира Тимура. Когда его спросили, что он думает о современном Узбекстане, он ответил: «Узбекистан двигается далеко благодаря экономической свободе и политическим возможностям».

Либерализация экономики, ставка на туризм, привлечение иностранных инвестиций – это лишь немногое, что пришло в страну со старым новым Президентом. Пожелаем братскому Узбекистану и дальше развиваться и цвести.