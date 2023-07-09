В Узбекистане на выборах Президента открылось 10 784 избирательных участка

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Сегодня, 9 июля, в 8.00 по местному времени (6.00 по Москве) в Узбекистане начались досрочные выборы Президента. Председатель Центральной избирательной комиссии страны Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции заявил, что открылось 10 784 избирательных участка, передает корреспондент «Татар-информа».

Общее число зарегистрированных избирателей в Узбекистане составляет 19 593 838 человек.

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

С 28 июня по 5 июля проходило досрочное голосование на выборах Президента Узбекистана. В этот период правом голоса воспользовалось более 815 тыс. человек. Досрочное голосование проходило и в Татарстане, здесь оно отличалось повышенной активностью избирателей.

Первые итоги голосования будут раскрыты в 11.00 по местному времени.

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Низомаходжаев напомнил, что в выборах участвуют четырех кандидата от официально действующих партий: нынешний Президент Шавкат Мирзиёев, а также Абдушукур Хамзаев, Улугбек Иноятов и Робахон Махмудова.

Выборы Президента Узбекистана проходят раньше, чем предполагалось: они должны были состояться только в 2026 году. Необходимость досрочных выборов объясняется внесением поправок в действующую Конституцию страны.