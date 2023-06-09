«В каждом уголке Узбекистана идут изменения, народ это ощущает»

Фариддин Насриев: «Сейчас Узбекистан — это Новый Узбекистан. Он отличается от того, каким он был еще 5-6 лет назад»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Четыре причины досрочных выборов

– Узбекистан ожидает важное событие – досрочные выборы Президента...

– Да, действительно впереди важное для всей страны мероприятие – на 9 июля 2023 года назначены досрочные выборы Президента Республики Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8 мая провел встречу с главами палат Олий Мажлиса (парламента. – Ред.), политических партий, органов судебной и исполнительной власти, представителями общественности. Встреча была своеобразным подведением итогов состоявшегося 30 апреля референдума по Конституции Республики Узбекистан в новой редакции.

Напомню, что в результате референдума текст Основного закона страны изменился на 65%, число статей увеличилось со 128 до 155. В новом тексте главного закона страны нормы социальных обязательств государства перед гражданами увеличиваются втрое, Узбекистан провозглашается социальным государством. Добавлю, что текст поправок был сформирован на основе более 220 тыс. обращений граждан.

– Почему потребовалось объявлять досрочные президентские выборы?

– Глава государства Шавкат Мирзиёев на встрече, о которой я говорил, объявил о проведении досрочных президентских выборов согласно статьям 110 и 128 Конституции Республики Узбекистан и статье 66 Избирательного кодекса Республики Узбекистан.

8 мая Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных президентских выборов Фото: rais.tatarstan.ru

Необходимость принятия данного решения и причина отказа по собственной инициативе от оставшихся трех с половиной лет президентского срока обуславливается:

во-первых, реформируются все звенья власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними;

во-вторых, обновленная Конституция выдвигает перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи;

в-третьих, народ ждет чрезвычайно важных и актуальных преобразований и реформ во всех сферах;

в-четвертых, в настоящее время, когда в мире и в нашем регионе происходят сложные процессы, растет напряженность, поиск и реализация правильного и эффективного пути развития становятся самым острым и актуальным вопросом.

Для успешного осуществления таких масштабных задач целесообразно, чтобы в обновленной системе государственной власти наш народ дал мандат руководителю, которому он доверяет.

«Страна меняется в положительную сторону. Мы рады, что идут такие реформы» Фото: rais.tatarstan.ru

«В каждом уголке Узбекистана идут изменения»

– Как реформы отражаются на жизни простых граждан?

– Самый простой пример – это работа нашего консульства в Казани. До 2018 года в России действовали лишь Генеральное консульство в Новосибирске, а также в Москве работал консульский отдел посольства. Представьте огромную территорию Российской Федерации, по которой рассеяны наши граждане. Им было очень неудобно ехать в Москву или Новосибирск.

И вот для удобства наших граждан в России в 2018-2019 годах были открыты новые консульские учреждения.

Сейчас Узбекистан – это Новый Узбекистан. Он отличается от того, каким он был еще 5-6 лет назад. Было реформировано и наше Министерство иностранных дел. Если ранее наше ведомство занималось в основном политической дипломатией, то теперь в приоритете экономическая дипломатия и создание максимально благоприятных условий проживания наших граждан за рубежом. Поэтому генеральные консульства появились в каждом федеральном округе: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке и в Казани. Например, Генконсульство в Казани покрывает весь Поволжский федеральный округ, это 14 регионов.

«Сегодня в Узбекистане нет ни одного района, ни одной махалли, которые бы не затронули реформы» Фото: rais.tatarstan.ru

– А что с реформами внутри страны происходит?

– Еще один пример: в стране существует Министерство занятости и сокращения бедности, которое занято решением этой проблемы. Задача максимально охватить наших граждан заботой. И даже за столь короткое время ведомству удалось улучшить показатели.

Сегодня в Узбекистане нет ни одного района, ни одной махалли (несколько домов с органами самоуправления. – Ред.), которые бы не затронули реформы. У кого-то дорога появилась, у кого-то – инфраструктура, где-то провели газ, свет, сделали канализацию, где-то построили детский сад, где-то школу отремонтировали, где-то поликлинику или больницу открыли. В каждом уголке Узбекистана идут изменения. Сам народ, сами граждане это ощущают.

«Мы возлагаем большие надежды на туристическую отрасль. Есть что показать, сейчас есть столько возможностей, столько рейсов» Фото: tatarstan.ru

«Туристы – это локомотив экономики»

– То есть страна меняется?

– Страна меняется в положительную сторону. Мы рады, что идут такие реформы. Хотелось бы, чтобы обычные жители Казани, Татарстана знали о тех положительных изменениях.

В нашей стране сфера туризма последовательно развивается. В частности, количество иностранных туристов, посетивших нашу страну в 2022 году, увеличилось в 3 раза по сравнению с 2021 годом. В результате создания нового туристического центра в Самарканде появилась возможность привлечь в город дополнительно 2 миллиона туристов.

«Генеральное консульство уделяет особое внимание установлению контактов узбекистанской стороны с представителями туристической индустрии Татарстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За последнее время в Республике Узбекистан произошли кардинальные и широкомасштабные изменения в сфере экономического развития. Туристическая отрасль определена Правительством Узбекистана как один из драйверов экономического роста.

В связи с этим на постоянной основе Генеральное консульство уделяет особое внимание установлению контактов узбекистанской стороны с представителями туристической индустрии Татарстана.

С момента начала своей деятельности Генеральное консульство с участием профильных министерств и ведомств регулярно проводит встречи, круглые столы, выставки, презентации, инфотуры для туристических компаний и ведущих блогеров Приволжского федерального округа, в том числе и Татарстана.

К примеру, Генеральным консульством был организован инфотур в Узбекистан для ведущих блогеров Татарстана, которые посетили Ташкент, Самарканд, Бухару с целью продвижения туристического потенциала нашей страны.

«В Узбекистане мы предлагаем качественный и востребованный отдых» Фото: © «Татар-информ»

Так, в сети Интернет размещено более 1500 видеосюжетов и фотографий по уникальному хештегу #АлгаУзбекистан. Организованы прямые эфиры, опубликованы личные рекомендации.

25 мая 2023 года в Казани мы провели встречу с руководителями и журналистами ведущих СМИ Татарстана, а также блогерами, работающими в направлении туризма.

До сведения участников встречи были доведены актуальные данные и презентации Генерального консульства о богатом туристическом потенциале нашей страны, экономическом сотрудничестве регионов Узбекистана с Республикой Татарстан, досрочных выборах Президента Республики Узбекистан.

– В новом Узбекистане много внимания уделяется туризму?

– Туристы – это локомотив экономики. Мы возлагаем большие надежды на туристическую отрасль. Есть что показать, сейчас есть столько возможностей, столько рейсов. В Узбекистане мы предлагаем качественный и востребованный отдых. Многие вспоминают, как во время Великой Отечественной войны к нам везли эшелонами детей, как мы их принимали и говорят, что народ Узбекистан был очень гостеприимным. Я говорю, что почему был? Он такой же гостеприимный и сейчас, нужно прийти и посмотреть своими глазами.

«Кандидатуру Шавката Миромоновича Мирзиёева выдвигает Движение предпринимателей и деловых людей» Фото: rais.tatarstan.ru

Как стать Президентом

– Вернемся к теме выборов. Как отнеслись к предложению досрочных выборов участники встречи с Мирзиёевым?

– Участники совещания отметили, что эта инициатива является воплощением глубокого уважения и преданности Президента Шавката Мирзиёева узбекскому народу, демократическим принципам.

Помимо этого, в ходе встречи было отмечено, что проведение досрочных президентских выборов послужит обеспечению функционирования государственной власти в соответствии с требованиями обновленной Конституции, полноценной реализации принципа народовластия.

– Как происходит процедура выдвижения кандидата в президенты?

– Согласно Избирательному кодексу Республики Узбекистан, право на выдвижение кандидата в Президенты имеют политические партии. При этом политическая партия должна быть зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.

На 9 июля 2023 года назначены досрочные выборы Президента Республики Узбекистан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто выдвинулся на выборах

– Я так понимаю, действующий Президент будет участвовать в предвыборной гонке?

– Да, кандидатуру Шавката Миромоновича Мирзиёева выдвигает Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана. Всего в Узбекистане зарегистрировано пять партий. Все, кроме Демократической партии «Миллий тикланиш», решили участвовать в президентских выборах. Так, кандидат от социал-демократической партии «Адолат» – Робахон Анваровна Махмудова. Насколько мне известно, она опытный юрист, давно работает в судебной системе страны. Экологическая партия Узбекистана выдвинула Абдушукура Худойкуловича Хамзаева. Он ученый-агроном. Бывший министр образования, профессор, педагог Улугбек Ильясович Иноятов выдвигается от Народно-демократической партии Узбекистана.

– Спасибо за интервью, Фариддин-эфенде. Будем наблюдать за ходом выборов в Узбекистане.