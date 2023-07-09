МИД Узбекистана: Создан сервис для персонализации избирателей за рубежом

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

За выборами Президента Узбекистана следят 797 наблюдателей из 47 стран мира, ход голосования освещают более 1400 иностранных журналистов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев, передает корреспондент «Татар-информа».

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

По словам Аълоева, во всех консульских учреждениях Узбекистана созданы все условия для голосования. Чтобы граждане смогли воспользоваться своим правом выбора, создано 56 избирательных участков в 39 государствах.

Кроме того, с помощью уполномоченного органа на «Электронных услугах» создан сервис для персонализации избирателей, находящих за пределами Узбекистана. На основе этих данных составлена электронная карта зарубежных избирателей.

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Сегодня за рубежом на момент пресс-конференции проголосовали 3 тыс. граждан Узбекистана. Ход голосования в Казахстане и Турции освещает Национальная телерадиокомпания.