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МИД Узбекистана: Создан сервис для персонализации избирателей за рубежом
За выборами Президента Узбекистана следят 797 наблюдателей из 47 стран мира, ход голосования освещают более 1400 иностранных журналистов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев, передает корреспондент «Татар-информа».
По словам Аълоева, во всех консульских учреждениях Узбекистана созданы все условия для голосования. Чтобы граждане смогли воспользоваться своим правом выбора, создано 56 избирательных участков в 39 государствах.
Кроме того, с помощью уполномоченного органа на «Электронных услугах» создан сервис для персонализации избирателей, находящих за пределами Узбекистана. На основе этих данных составлена электронная карта зарубежных избирателей.
Сегодня за рубежом на момент пресс-конференции проголосовали 3 тыс. граждан Узбекистана. Ход голосования в Казахстане и Турции освещает Национальная телерадиокомпания.
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