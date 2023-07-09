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МВД Узбекистана: Нарушений и жалоб при голосовании на выборах Президента не зафиксировано
Обеспечением правопорядка и безопасности на избирательных участках в ходе выборов Президента Узбекистана занимаются сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Узбекистана Бекмурод Абдуллаев, передает корреспондент «Татар-информа».
«При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники правопорядка должны не покидать место своего дежурства, а сообщать в часть», — объяснил алгоритм работы сотрудников правоохранительных органов Абдуллаев.
По словам заместителя главы МВД, на данный момент не было зафиксировано обращений и жалоб в связи с фактами вмешательства в избирательный процесс.
Впервые в этом году в выборах участвуют заключенные и осужденные. «На основании внесенных в законодательство изменений в текущем голосовании также участвуют заключенные и отбывающие наказание. Они обладают правом голоса», — заметил спикер.
В соответствии с соглашением с ЦИК в местах заключения открыто 48 избирательных участков. Доверенные лица кандидатов в Президенты Узбекистана провели 272 мероприятия в местах отбывания наказания.
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