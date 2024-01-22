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Руc Тат
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Политика 22 января 2024 15:14

«Вы вносите значимый вклад в развитие Татарстана»: Володин поздравил Шаймиева с 87-летием

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«Вы вносите значимый вклад в развитие Татарстана»: Володин поздравил Шаймиева с 87-летием
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Скриншот видео

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 87-летием.

«Вы вносите значимый вклад в развитие Татарстана, многое делаете для решения задач, стоящих перед республикой. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — сказано в правительственной телеграмме, отправленной спикером Госдумы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтимера Шаймиева с 87-летием поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр России Михаил Мишустин и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Он удостоен высшей награды муфтията и юбилейной медали РПЦ.

#Минтимер Шаймиев #Вячеслав Володин
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