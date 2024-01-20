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Мишустин: Шаймиев — один из самых ярких современных политических деятелей России
Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев является одним самых ярких политиков современности. Это неординарный и многогранный человек, заявил, поздравляя его с днем рождения, Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что вклад Шаймиева в развитие Татарстана неоценим.
«Точное стратегическое видение, уникальный опыт, мудрость, выдержка и решительность помогают вам сегодня делать все необходимое для процветания родной республики. Большая благотворительная деятельность, постоянная забота о благополучии людей вызывают глубокое уважение жителей Татарстана», — заметил Председатель Правительства России.
Напомним, что ранее Шаймиева поздравили с 87-летием Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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