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Он сделал Татарстан успешным: Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого Президента РТ, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 87 лет.
В поздравлении на татарском языке руководитель республики поблагодарил Шаймиева за труд на благо республики и страны, а также пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
«Туган көнегез котлы булсын, мөхтәрәм Минтимер Шәрипович! Корычтай нык сәламәтлек, озын гомер, яңа казанышлар телим. Республикабыз һәм илебез хакына игелекле, бәрәкәтле хезмәтегез өчен рәхмәт Сезгә!» — подписал Минниханов видеоролик, посвященный Шаймиеву, в своем телеграм-канале.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/
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