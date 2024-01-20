Шаймиев награжден высшей наградой муфтията и юбилейной медалью РПЦ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с председателем Духовного управления мусульман РТ Камилем хазратом Самигуллиным и митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Религиозные деятели поздравили его с днем рождения, сообщили в пресс-службе Раиса республики.

«Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил Минтимеру Шаймиеву юбилейную медаль Русской Православной Церкви „В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви“», — говорится в сообщении.

Камиль хазрат Самигуллин, в свою очередь, наградил Шаймиева высшей наградой муфтията — орденом Шигабутдина Марджани за большие заслуги перед мусульманской уммой.

Государственный Советник Татарстана поблагодарил собеседников за поздравление.

«Спасибо за то, что пришли вместе. Это еще одно подтверждение тому, что мы живем в мире и согласии. За эти годы мы прошли с вами большой путь. Чего только ни бывало, но мы всегда находили общий язык», — обратился он к религиозным лидерам.

Шаймиев напомнил, что в Татарстане восстанавливается множество ценных христианских и мусульманских религиозных объектов, строятся новые.

«1100-летие принятия ислама вместе провели. Наличие такого взаимопонимания нас радует. Это беспроигрышный вариант. Это есть созидание через взаимопонимание. Нужно и дальше беречь и передавать этот ценный опыт новым поколениям», — подчеркнул он.

Ранее Государственного Советника РТ уже поздравили Премьер-министр России Михаил Мишустин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.