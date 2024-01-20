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Шаймиев награжден высшей наградой муфтията и юбилейной медалью РПЦ
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с председателем Духовного управления мусульман РТ Камилем хазратом Самигуллиным и митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Религиозные деятели поздравили его с днем рождения, сообщили в пресс-службе Раиса республики.
«Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил Минтимеру Шаймиеву юбилейную медаль Русской Православной Церкви „В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви“», — говорится в сообщении.
Камиль хазрат Самигуллин, в свою очередь, наградил Шаймиева высшей наградой муфтията — орденом Шигабутдина Марджани за большие заслуги перед мусульманской уммой.
Государственный Советник Татарстана поблагодарил собеседников за поздравление.
«Спасибо за то, что пришли вместе. Это еще одно подтверждение тому, что мы живем в мире и согласии. За эти годы мы прошли с вами большой путь. Чего только ни бывало, но мы всегда находили общий язык», — обратился он к религиозным лидерам.
Шаймиев напомнил, что в Татарстане восстанавливается множество ценных христианских и мусульманских религиозных объектов, строятся новые.
«1100-летие принятия ислама вместе провели. Наличие такого взаимопонимания нас радует. Это беспроигрышный вариант. Это есть созидание через взаимопонимание. Нужно и дальше беречь и передавать этот ценный опыт новым поколениям», — подчеркнул он.
Ранее Государственного Советника РТ уже поздравили Премьер-министр России Михаил Мишустин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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